Invade corsia opposta e finisce con l' auto contro un muro due feriti

Ieri pomeriggio a Nocera Inferiore si è verificato un incidente stradale spaventoso: un'auto ha invaso la corsia opposta e ha impattato contro un muro. L'incidente, avvenuto in via Rea intorno alle 13, ha visto coinvolto un uomo di circa 50 anni e ha lasciato due feriti. Le dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Auto finisce contro un muro, tanta paura a Nocera Inferiore, ieri, alle 13 in via Rea. Un'auto, che viaggiava in direzione di via Napoli, è finita sul lato opposto della carreggiata, superando il marciapiede e finendo la corsa contro un muro. Alla guida c'era un uomo di circa 50 anni.

