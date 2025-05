Invade corsia opposta e finisce con l' auto contro un muro due feriti

Un drammatico incidente ha scosso Nocera Inferiore ieri pomeriggio, quando un'auto, guidata da un uomo di circa 50 anni, ha invaso la corsia opposta. L'auto ha superato il marciapiede, terminando la sua corsa contro un muro. Due feriti riportano conseguenze, ma fortunatamente, le forze dell'ordine sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale.

Auto finisce contro un muro, tanta paura a Nocera Inferiore, ieri, alle 13 in via Rea. Un'auto, che viaggiava in direzione di via Napoli, è finita sul lato opposto della carreggiata, superando il marciapiede e finendo la corsa contro un muro. Alla guida c'era un uomo di circa 50 anni. Lato... 🔗 Leggi su Salernotoday.it