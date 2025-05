Introbio incidente sul Garda | grave anziana

Un'escursione tra amici si è trasformata in un dramma per una 70enne di Introbio, nota nella sua comunità. Dopo un'apparente caduta senza gravi conseguenze, la donna ora si trova ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Borgo Trento di Verona. Era in viaggio con il Coro femminile Vandelia a Malcesine quando l'incidente è avvenuto.

Sembrava una botta da nulla, giusto un colpo e un piccolo taglio. Invece ora una 70enne di Introbio, molto conosciuta in paese, lotta per la vita in un letto dell’ospedale Borgo Trento di Verona. La valsassinese stava partecipando ad un tour con gli amici del Coro femminile Vandelia a Malcesine, sul Garda. Sarebbe rimasta coinvolta in un incidente in pullman... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Introbio, incidente sul Garda: grave anziana

Altre fonti ne stanno dando notizia

Introbio, incidente sul Garda: grave anziana - Sembrava una botta da nulla, giusto un colpo e un piccolo taglio. Invece ora una 70enne di Introbio, molto conosciuta... Sembrava una botta da nulla, giusto un colpo e un piccolo taglio. Invece ora un ... 🔗Secondo ilgiorno.it

INCIDENTE IN PULLMAN SUL GARDA, GRAVISSIMA CORISTA DEL ‘VANDELIA’ - VERONA – Grave incidente stradale nella zona del Lago di Garda, sabato 24 MAGGIO, quando il coro femminile dell’altopiano valsassinese ‘Vandelia‘ stava recandosi a Malcesine (VR) per un concerto, ... 🔗Riporta valsassinanews.com

Grave incidente sull’autostrada A4, coinvolte 9 persone: code fino a 7 chilometri - Uno scontro tra un Suv e uno scooter all’altezza di Peschiera del Garda ha provocato forti rallentamenti nel tratto già enormemente trafficato a causa dei flussi turistici nella zona del lago ... 🔗Da msn.com