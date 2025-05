Intesa difende il Golden Power | Il risparmio è sicurezza nazionale

Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, affronta il delicato tema del risiko bancario italiano, sottolineando come il risparmio rappresenti una fondamentale questione di sicurezza nazionale. Difendendo l'uso del Golden Power da parte del governo, Messina si inserisce in un contesto segnato da tensioni e offerte ostili, evidenziando l'importanza di proteggere gli interessi economici del Paese.

"Il risparmio è una questione di sicurezza nazionale". Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, entra nel cuore del risiko bancario italiano, difendendo l’uso del Golden Power da parte del governo. In un mercato attraversato da tensioni, offerte ostili e ricorsi al Tar, il banchiere più potente d’Italia – finora osservatore silenzioso – richiama i contendenti all’ordine: "Serve responsabilità. E soprattutto, rispetto per l’immagine del nostro Paese". L’occasione è il Consiglio nazionale del Fabi, il sindacato dei bancari, dove ieri Messina ha auspicato la fine di una fase "di grande incertezza, dialettica e ostilità" che non sta offrendo "un’immagine da best practice"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net