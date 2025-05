interior design senza confini l innovazione digitale di archventil

L'interior design sta vivendo una rivoluzione grazie alle innovazioni digitali di Archventil, che rendono la ristrutturazione della casa un'esperienza entusiasmante e personalizzabile. Scopri come soluzioni agili e tecnologiche stanno cambiando radicalmente il modo di concepire gli spazi domestici, superando tradizionali confini estetici e funzionali.

Ristrutturare casa è un’esperienza che può rivelarsi tanto entusiasmante quanto impegnativa. È proprio in questo scenario che il design d’interni ha iniziato a cambiare volto, aprendosi a soluzioni più agili, personalizzabili e, soprattutto, digitali. A guidare questa trasformazione è Archventil, studio internazionale di architettura e interior design fondato a Milano nel 2012 da Elena Tomlenova e Nikita Kasyanov, che ha abbracciato l’ innovazione digitale per rivoluzionare un settore tradizionalmente legato al contatto diretto. Lo studio combina tecnologia e creatività per offrire servizi a distanza senza rinunciare alla qualità... 🔗 Leggi su Dilei.it