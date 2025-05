Interdittiva annullata il prefetto di Avellino | Presenteremo ricorso per tutelare la legalità

Il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha annunciato l'annullamento di un'interdittiva in seguito alla pubblicazione della prima relazione annuale della Direzione investigativa antimafia per il 2024. In risposta, saranno presentati ricorsi per garantire il rispetto della legalità, evidenziando l'importanza di un'adeguata analisi delle attività svolte. Il dialogo con le autorità competenti si fa sempre più cruciale nel contrasto alla criminalità organizzata.

Nella giornata di oggi è stata resa nota la relazione (per la prima volta annuale) della Direzione investigativa antimafia sull’attività svolta nel 2024, il prefetto della provincia di Avellino, Rossana Riflesso, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al contenuto del documento e alle... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Interdittiva annullata, il prefetto di Avellino: “Presenteremo ricorso per tutelare la legalità”

Approfondimenti da altre fonti

Interdittiva antimafia annullata: accolta la richiesta nota azienda di calcestruzzo; Atripalda, interdittiva antimafia annullata per l'impresa di calcestruzzi; Il Tar annulla l’ interdittiva antimafia per una società di calcestruzzo: può essere bonificata. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Atripalda, interdittiva antimafia annullata per l’impresa di calcestruzzi - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, ha accolto il ricorso presentato dalla M. C. S.r.l. con il core business ad Atripalda contro la decisione del Prefe ... 🔗Come scrive corriereirpinia.it

Il Tar annulla l’ interdittiva antimafia per una società di calcestruzzo: può essere bonificata - AVELLINO- Dopo due anni di braccio di ferro su una interdittiva antimafia confermata da tre distinti provvedimenti e una lunga vicenda processuale tra la Prefettura di Avellino e i legali di una “hold ... 🔗Si legge su irpinianews.it

Interdittiva prefettizia antimafia - Nella fattispecie concreta posta all’attenzione dei giudici una società aveva impugnato dinanzi al TAR l’interdittiva antimafia, adottata dal prefetto, nonché la nota con cui la regione ... 🔗Da diritto.it

Girgenti Acque: promosso incontro dal Prefetto Dario Caputo con i Commissari ed i sindaci