Inter Women, addio per cinque nerazzurre! Il comunicato UFFICIALE del club sulle cessioni. Giornata di addii in casa Inter Women, con il club nerazzurro che saluta quattro calciatrici: Ghoutia Karchouni, Sofie Junge Pedersen, Jasmin Mansaray e Baldi lasciano la squadra di Piovani. Ecco il comunicato: IL COMUNICATO- L'Inter Women saluta quattro delle sue calciatrici: Ghoutia Karchouni, Sofie Junge Pedersen, Jasmin Mansaray terminano la propria avventura in nerazzurro con la fine della stagione 202425, mentre si conclude il prestito di Rachele Baldi, che torna alla Fiorentina. Dopo quattro anni Ghoutia Karchouni lascia l'Inter: la centrocampista algerina, arrivata in nerazzurro nell'estate del 2021, lascia Milano dopo aver collezionato 71 presenze e 16 gol...