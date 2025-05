Inter tifosi delusi per lo Scudetto | Ci rifaremo con la Champions | VIDEO

Al termine della partita Como-Inter, che si è conclusa con la vittoria nerazzurra per 2-0, i tifosi esprimono delusione per lo Scudetto perso a favore del Napoli. Tuttavia, la speranza di riscatto è forte, con lo sguardo rivolto alla Champions League, dove l'Inter punta a tornare protagonista. Ecco le emozioni e le aspettative dei sostenitori interisti dopo una stagione intensa.

Al termine di Como-Inter delusione tra i tifosi nerazzurri per lo Scudetto sfumato, ma tante speranze di vincere la Champions League. Al termine di Como-Inter 0-2, ultima giornata della Serie A 2024-2025, tanta delusione tra i tifosi nerazzurri per lo Scudetto sfumato e finito a Napoli, ma tante speranze di vincere la Champions League sabato a Monaco di Baviera contro il PSG. Ecco, nel video, le dichiarazioni di alcuni supporters dell'Inter... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter, tifosi delusi per lo Scudetto: “Ci rifaremo con la Champions” | VIDEO

