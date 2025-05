Inter termina l’invio dei codici per i biglietti della finale

L'Inter si prepara per l'ultima sfida della stagione: la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Con solo quattro giorni rimanenti, i codici per acquistare i biglietti sono stati inviati, creando grande attesa tra i tifosi. Sabato alle 21:00, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo a Monaco di Baviera, in un incontro che potrebbe segnare una svolta nella sua storia recente.

Quattro giorni. Questo è il tempo rimanente all'ultimo atto, la partita che deciderà una stagione per la formazione di Simone Inzaghi. Esattamente alle 21:00, sabato l'Inter scenderà in campo a Monaco di Baviera per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Un'occasione, stavolta sì, unica: dopo decenni l'Inter

