Inter Sucic subito al Mondiale per Club | "Sono pronto Avevo altre offerte ma non c'ho pensato un secondo"

L'Inter si prepara a affrontare il mondiale per club con una determinazione senza precedenti, evidenziando il profondo impegno della squadra. "Sono pronto, avevo altre offerte ma non ci ho pensato un secondo", afferma un giocatore chiave. Ad Appiano Gentile, l'atmosfera è carica di tensione e aspettative, mentre i nerazzurri si concentrano su questa settimana decisiva per il futuro del club.

C`è un`Inter che sta vivendo con grande concentrazione ad Appiano Gentile la settimana piĂą importante della stagione se non degli ultimi anni,... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

