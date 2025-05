Inter-Sassuolo Primavera le formazioni ufficiali per la semifinale Playoff scudetto

La semifinale dei playoff scudetto è finalmente arrivata, con l'Inter e il Sassuolo Primavera pronte a sfidarsi sul campo. Dopo una stagione intensa, i giovani nerazzurri si preparano a dare il massimo in questo cruciale appuntamento. Scopriamo le formazioni ufficiali, con le scelte dei due tecnici, Andrea Zanchetta ed Emiliano Bigica, in campo alle 20.30.

Dopo la chiusura della regular season arriva un altro importante impegno per i giovani nerazzurri. Tutto pronto per la seconda semifinale dei Playoff scudetto: ecco le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo Primavera, in campo alle ore 20.30, scelte dai due allenatori Andrea Zanchetta ed Emiliano Bigica. IL MATCH – A breve avrà inizio Inter-Sassuolo Primavera, sfida valida come semifinale dei Playoff scudetto. Dall'appuntamento, fissato alle ore 20.30 allo Stadio "Curva Fiesole" del Viola Park di Bagno a Ripoli, una delle due formazioni dovrà necessariamente uscire vittoriosa. In caso di parità al 90?, infatti, si procederà con i calci di rigore...

Primavera 1 24/25 | Inter-Sassuolo 2-1