Inter-Sassuolo Primavera 6-4 | ZARATE CI MANDA IN FINALE! LIVE

Inizia il tanto atteso incontro tra Inter e Sassuolo Primavera, valido per la semifinale scudetto, in programma stasera alle 20:30 al Viola Park di Firenze. Segui con noi di Inter-News.it la cronaca testuale della partita, che promette emozioni e spettacolo. Rivedi anche il live della storica vittoria dell'Inter, che ha trionfato 6-4 ai rigori, conquistando così l'accesso alla finale.

Inizia il Live di Inter-Sassuolo Primavera, partita valida per la semifinale scudetto. Si gioca a partire dalle ore 20:30 al Viola Park di Firenze, come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it. RILEGGI IL LIVE INTER-SASSUOLO PRIMAVERA 6-4 (d.c.r.). L’Inter conquista la finale del campionato Primavera grazie al 6-4 finale dopo i calci di rigore. Calligaris veste i panni dell’eroe, Zarate Hidalgo mette la ciliegina e il Sassuolo è eliminato. Venerdì alle ore 20.30 la finale contro la Fiorentina. 5 ZARATE CI MANDA IN FINALEEEEEEEE 4 CALLIGARIS PARA, PARLATO ERRORE E INTER AVANTI! 4 LAVELLI SEGNA 3 Lopes beffa Calligaris e manda in rete... 🔗 Leggi su Inter-news.it