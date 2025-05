Inter-Sassuolo Primavera 6-4 d c r pagelle | Calligaris eroe da 9!

L'Inter Primavera conquista la finale per lo scudetto con una emozionante vittoria contro il Sassuolo, terminata 6-4 ai calci di rigore. Protagonista indiscusso del match, Calligaris si guadagna un incredibile 9 grazie a un intervento decisivo sul rigore di Knezovic, dimostrando di essere l'eroe della serata. Scopri le pagelle dettagliate di una partita ricca di colpi di scena!

L’Inter Primavera vince contro il Sassuolo per 6-4 dopo i calci di rigore e va in finale per lo scudetto. Calligaris è l’eroe della serata, voto 9! Le pagelle del match. Calligaris 9: Salva l’Inter nel momento più difficile e lo fa con una super-parata sul rigore di Knezovic. Regala una speranza e regala la finale con il secondo rigore parato e decisivo alla lotteria. Inter-Sassuolo Primavera, pagelle – DIFESA. Aidoo 6.5: Libera sempre De Pieri con le sue sovrapposizioni, la velocità lo aiuta e permette all’Inter di trovare una catena di destra di altissima qualità . Re Cecconi 4: Regala il gol del vantaggio a Minta con un passaggio sbagliato, regala poi il rigore a Leone nonostante l’aiuto di Zanchetta in marcatura... 🔗 Leggi su Inter-news.it