Inter-Sassuolo Primavera 6-4 d c r il tabellino della semifinale scudetto

L'Inter Primavera conquista l'accesso alla finale del playoff scudetto, superando il Sassuolo in una semifinale emozionante terminata 1-1 al termine dei tempi regolamentari. I nerazzurri si impongono 6-4 ai calci di rigore, dimostrando determinazione e freddezza sotto pressione. Scopri il tabellino completo e la cronaca di questa entusiasmante sfida.

Si è chiusa con la vittoria dell’Inter Primavera ai calci di rigore la seconda semifinale del playoff scudetto per il campionato Primavera 1. I nerazzurri hanno vinto 6-4 dopo i calci di rigore contro il Sassuolo. I tempi regolamentari invece, si erano chiusi con un semplice 1-1. CRONACA – Vince l’ Inter ai calci di rigore la seconda semifinale scudetto al Viola Park. I nerazzurri dopo un buon inizio di partita, al 18? subiscono il gol del Sassuolo. I neroverdi passano in vantaggio grazie a un errore in fase di impostazione di Re Ceccon i. Minta ne approfitta e tutto solo davanti a Calligaris non sbaglia il gol del vantaggio... 🔗 Leggi su Inter-news.it