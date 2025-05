Inter Sassuolo Primavera 1-1 | I nerazzurri la spuntano ai calci di rigore e raggiungono la Fiorentina in finale!

Nella semifinale di Scudetto, l'Inter Primavera supera il Sassuolo ai calci di rigore, guadagnandosi un posto in finale contro la Fiorentina. La squadra nerazzurra, guidata da Andrea Zanchetta, ha dimostrato grande determinazione dopo aver chiuso la stagione regolare al secondo posto con 74 punti. Scopri la cronaca e il tabellino di questo emozionante incontro, andato in scena alle 20:30.

di Marco Blasi Inter Sassuolo Primavera LIVE: cronaca, tabellino e risultato della semifinale Scudetto in programma alle 20:30. Dopo aver concluso una brillante regular season al secondo posto con 74 punti, la formazione Primavera dell’ Inter guidata da Andrea Zanchetta si prepara ad affrontare la fase finale del campionato 202425. La prima sfidante sarà il Sassuolo, nella gara in programma oggi, martedì 27 febbraio, al Viola Park. Segui con noi la live testuale CRONACA. INIZIA IL MATCH 15? Si accende la gara: De Pieri di testa ci prova, ma la palla finisce in corner. 15? Risponde il Sassuolo con Minta che in contropiede viene fermato prima da Calligaris in uscita e poi da Aidoo che spazza via la palla... 🔗 Leggi su Internews24.com