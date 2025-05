Inter-Sassuolo Primavera 1-1 | Alexiou porta tutti ai rigori!

L'incontro di semifinale playoff scudetto tra Inter e Sassuolo Primavera si rinnova con emozioni forti: dopo un primo tempo difficile, i nerazzurri di Zanchetta riescono a pareggiare sul 1-1 nella seconda frazione. Ora la sfida si decide ai calci di rigore, con Alexiou pronto a guidare la squadra verso la finale. Scopriamo come si è svolto il match e l'atmosfera di questo attesissimo confronto.

Il secondo tempo di Inter-Sassuolo Primavera termina 1-1. I nerazzurri di Zanchetta, dopo lo svantaggio dei primi 45?, riescono a pareggiare. Si andrà ai calci di rigore per scoprire chi accederà alla finale di Playoff scudetto. SECONDO TEMPO – Dopo aver rischiato di andare all'intervallo sotto di due gol, l'Inter Primavera torna in campo per il secondo tempo della sfida contro il Sassuolo alla ricerca del gol del pareggio. Il piglio più aggressivo, visto anche in chiusura dei primi 45? con il palo colpito da Berenbruch, si nota anche subito dopo la ripresa. Al 52? è Topalovic ad avvicinarsi alla rete, con una conclusione col destro ad incrociare...