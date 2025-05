Inter-Sassuolo Primavera 0-1 al 45? | difesa in affanno Calligaris salva!

Nel primo tempo della sfida tra Inter e Sassuolo Primavera, i nerazzurri faticano in difesa, chiudendo sul punteggio di 0-1. Nonostante le difficoltĂ , la bravura di Calligaris si rivela fondamentale: il portiere para un rigore e salva la sua squadra da un possibile raddoppio degli avversari. Un incontro ricco di emozioni e tensione al Viola Park.

Il primo tempo di Inter-Sassuolo Primavera si chiude sullo 0-1. Troppi errori in fase difensiva da parte dei nerazzurri, che rischiano anche di subire il raddoppio: Calligaris salva tutto parando il rigore. ERRORE! – Fischio d’inizio alle ore 20.30 di Inter-Sassuolo Primavera. Al Viola Park le due formazioni si giocano un posto nella finale dei Playoff per lo scudetto. La prima chance della gara, al 13?, è per la formazione di Zanchetta, con De Pieri che di testa va vicinissimo al vantaggio. Immediata, però, la risposta dei neroverdi, che al 14? si ritrovano con Minta a porta vuota. Fortunatamente Calligaris e Aidoo riescono ad impedire il gol... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Sassuolo Primavera 0-1 al 45?: difesa in affanno, Calligaris salva!

