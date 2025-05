Inter-Psg finale Champions su maxischermo a San Siro | come comprare i biglietti

Il 31 maggio, San Siro si trasformerà in un grande palcoscenico per la finale di Champions League tra Inter e Psg, proiettando la partita su maxischermo. Mentre 18mila tifosi nerazzurri si preparano a volare verso Monaco, scopri come acquistare i biglietti per vivere l'emozione del match nel cuore di Milano.

(Adnkronos) – Inter-Psg sul maxischermo a San Siro? La squadra di Simone Inzaghi sfiderà il Paris Saint Germain in finale di Champions sabato 31 maggio, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Saranno circa 18mila i tifosi dell'Inter che voleranno in Germania per assistere al match, ma tanti altri sostenitori nerazzurri si preparano a riempire lo

Inter Psg il comune di Milano pensa a un maxi schermo per i tifosi in Piazza Duomo