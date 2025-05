Inter Moratti | Grandi emozioni spero che Inzaghi resti

In un'intervista esclusiva al giornalista Marco Barzaghi, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti condivide le sue emozioni e speranze per il futuro della squadra. In occasione del 60º anniversario della storica vittoria della seconda Coppa dei Campioni, Moratti esprime il desiderio che Simone Inzaghi continui a guidare i nerazzurri, riflettendo su un'epoca di grandi successi e trionfi calcistici.

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha rilasciato un'intervista al canale YouTube del giornalista Marco Barzaghi. In occasione dei festeggiamenti per il 60º anniversario della vittoria della storica seconda Coppa dei Campioni da parte della Grande Inter di Helenio Herrera, il presidentissimo ha espresso alcuni pareri.

