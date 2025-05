Inter Miami-Montreal Impact | dove vederla orario e probabili formazioni

L'Inter Miami ospita il Montreal Impact al Lockhart Stadium per la 16ª giornata di MLS. In questo articolo, esploreremo le probabili formazioni, gli orari di gioco e le opzioni per seguire il match in diretta. Non perdere i dettagli su questa entusiasmante sfida calcistica!

Al Lockhart Stadium va in scena la sfida di MLS Inter Miami-Montreal Impact: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Lockhart Stadium di Miami si giocherà la gara valevole per la 16° giornata di MLS tra Inter Miami-Montreal Impact. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Miami-Montreal Impact: dove vederla, orario e probabili formazioni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pronostico Inter Miami-Montreal: ritorno al sorriso dopo 4 turni - Inter Miami-Montreal è un match valido per il sedicesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita ... 🔗Come scrive ilveggente.it