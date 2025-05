Inter Marotta | "Io come Moratti? Stesso senso di appartenenza"

A pochi giorni dalla finale di Champions League contro il PSG, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, esprime un profondo senso di appartenenza al club, richiamando il leggendario Moratti. L'attesa cresce, e le parole di Marotta riflettono la determinazione e il legame che unisce la squadra e i tifosi in un momento così cruciale della stagione. La finale di sabato sera a Monaco di Baviera rappresenta una grande opportunità per l'Inter.

A quattro giorni dalla finale di Champions League contro il Psg - partita in programma sabato sera a Monaco di Baviera - il presidente dell`Inter... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

