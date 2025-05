Inter Marotta è sicuro | Pronti per la Champions

Durante il Media Open Day, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha espresso un forte ottimismo riguardo alla prossima Champions League. In un'intervista rilasciata alla RSI, ha sottolineato la determinazione della squadra, pronta a disputare la seconda finale in tre anni. Le sue parole evidenziano la fiducia nel potenziale dei nerazzurri, alimentando le aspettative di una stagione entusiasmante per i tifosi interisti.

Durante il Media Open Day, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato un’intervista alla RSI. Le parole dell’AD nerazzurro sono state riportate dall’ ANSA, secondo cui il presidente lascia trasparire fiducia. Ecco le parole del dirigente: SECONDA FINALE IN TRE ANNI – “ Partecipiamo alla finale per la seconda volta in tre L'articolo Inter, Marotta è sicuro: “Pronti per la Champions” proviene da Il Primato Nazionale... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Marotta è sicuro: “Pronti per la Champions”

