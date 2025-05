Inter Inzaghi non si nasconde | Ho delle richieste Dopo la finale … | VIDEO

Alla vigilia della finale di Champions League contro il PSG, Simone Inzaghi non si nasconde e chiarisce le sue richieste durante il Media Open Day ad Appiano Gentile. L'allenatore dell'Inter si è espresso con decisione, evidenziando le aspettative e le necessità per affrontare al meglio l'importante appuntamento europeo. Scopriamo le sue dichiarazioni e le strategie per puntare al trionfo.

Nel Media Open Day in vista della finale di Champions League contro il PSG, Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato chiaro. Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa ad Appiano Gentile in occasione del Media Open Day in vista della finale di Champions League contro il PSG e ha parlato delle voci che riguardano un suo passaggio in Arabia Saudita.

