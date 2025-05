Inter Inzaghi e l’addio | soluzione pronta Marotta pesca in Serie A

Dopo una storica vittoria in Champions League, Simone Inzaghi potrebbe lasciare l'Inter. Marotta sta già valutando possibili sostituti nel campionato di Serie A. In questo articolo, analizziamo le implicazioni di un possibile addio del tecnico e le opzioni che il club potrebbe considerare per garantire un futuro vincente. Sabato si gioca una partita cruciale che potrebbe segnare un cambiamento epocale.

Simone Inzaghi potrebbe salutare i nerazzurri dopo la vittoria della Champions League: Marotta pesca il nuovo tecnico in un altro club di Serie A Inter, Inzaghi e l'addio: soluzione pronta, Marotta pesca in Serie A (ANsa Foto) – SerieAnews Sabato si gioca una partita che può cambiare tutto. Non solo per chi vincerà la Champions League, ma anche per quello che accadrà subito dopo. L'Inter è pronta a sfidare il Paris Saint-Germain nella finale più attesa della stagione, ma dietro le quinte c'è un altro match che si sta giocando silenziosamente: quello legato al futuro di Simone Inzaghi. L'allenatore emiliano, alla sua quarta stagione in nerazzurro, non ha ancora sciolto i dubbi...

