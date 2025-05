Inter Inzaghi d’Arabia? La replica del tecnico Folle parlare di futuro oggi però poi ammette…

Nella conferenza stampa pre-finale di Champions contro il PSG, Simone Inzaghi affronta le speculazioni sul suo futuro all'Inter, rivelando di aver ricevuto offerte dalla Arabia Saudita. Tra l'emozione per la grande sfida imminente e le incertezze professionali, il tecnico si esprime con franchezza, riflettendo sul suo ruolo e sulle opportunità che lo attendono. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni e il loro impatto sulla squadra.

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa: il tecnico dell’Inter non si nasconde sulle offerte dall’Arabia Saudita, ma. A pochi giorni dalla finale di Champions dell’Inter contro il PSG, Simone Inzaghi si muove tra l’adrenalina della sfida più importante e i dubbi sul suo futuro. In campo, ad Appiano, guida la squadra con l’intensità ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Inzaghi d’Arabia? La replica del tecnico «Folle parlare di futuro oggi», però poi ammette…

