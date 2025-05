Inter dove guardare la finale di Champions col PSG | maxi-schermo a San Siro le alternative

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato con entusiasmo l'installazione di un maxi-schermo a San Siro per la finale di Champions tra Inter e PSG. Questo evento offre ai tifosi nerazzurri l'opportunità di vivere insieme l'emozione della partita. Scopriamo le alternative per seguire il match e le attività programmate per rendere la serata indimenticabile.

Detto, fatto. Il sindaco di Milano, Beppe Sala ha tenuto fede alla promessa fatta di organizzare un maxi-schermo a San Siro. Dove i tifosi nerazzurri... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

