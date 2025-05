Intelligenza Artificiale | Risvolti Tecnologici Giuridici ed Etici incontro presso la Collegiata San Michele Arcangelo

In occasione dell'incontro presso la collegiata San Michele Arcangelo, l'International Inner Wheel Club di Solofra Montoro Serino e l'Azione Cattolica Italiana affrontano le sfide etiche legate all'intelligenza artificiale. Esperti e relatori discuteranno le implicazioni economiche, sociali, giuridiche e culturali dei sistemi intelligenti, promuovendo un confronto fondamentale sulla tecnologia e il suo impatto nella nostra societĂ .

