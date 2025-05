Intelligenza artificiale al servizio della casa pubblica | al via l' esperimento di Arca Nord

Un'innovativa iniziativa prenderà il via a Brindisi il 29 maggio, con una conferenza stampa per presentare il progetto dell'Arca Nord Salento. Questo ente, responsabile di circa 6.000 alloggi nella provincia, è il primo in Italia a integrare l'intelligenza artificiale per migliorare i servizi nella casa pubblica, segnando un passo significativo verso una gestione più efficiente e moderna degli spazi abitativi.

BRINDISI - Giovedì 29 maggio, alle 10.30, nei locali in via Duomo 4, si terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli di un innovativo progetto dell'Arca Nord Salento. L'ente, che gestisce circa 6mila alloggi in provincia, è infatti il primo in Italia a sperimentare l'utilizzo... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Intelligenza artificiale al servizio della casa pubblica: al via l'esperimento di Arca Nord

