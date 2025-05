Integrazione delle graduatorie con idonei assunzioni straordinarie da concorsi PNRR mobilità dei DS fondi incrementati per edilizia e welfare scolastici La scheda UIL sul decreto scuola in fase di conversione

Il 22 maggio è stato approvato al Senato il disegno di legge di conversione del decreto 45/2025, il "decreto scuola", ora in discussione alla Camera. Questo provvedimento introduce l'integrazione delle graduatorie con idonei, assunzioni straordinarie da concorsi, e misure per la mobilità dei dirigenti scolastici. Include inoltre fondi incrementati per l'edilizia e il welfare scolastico, rappresentando un passo importante verso una riforma complessiva del sistema educativo.

Il 22 maggio è stato approvato al Senato il disegno di legge di conversione del decreto 452025, anche noto come "decreto scuola". Il testo è ora alla Camera e dovrà essere approvato entro l'8 giugno. Il ddl accorpa una serie di misure che vanno dalla riforma degli istituti tecnici al reclutamento dei docenti sino all'edilizia scolastica e l'integrazione delle graduatorie. Di seguito le principali novità previste, così come riportato nella scheda tecnica diffusa dalla UIL Scuola Rua. L'articolo Integrazione delle graduatorie con idonei, assunzioni straordinarie da concorsi PNRR, mobilità dei DS, fondi incrementati per edilizia e welfare scolastici... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

