Integratori arriva l' estate e le vendite decollano | ecco quali sono i più richiesti

Con l'arrivo dell'estate, le vendite di integratori raggiungono picchi notevoli, rappresentando il 50% del totale annuale tra luglio e settembre. I consumatori si orientano soprattutto verso prodotti a base di magnesio e potassio, fondamentali per sostenere energia e benessere durante la stagione estiva. Scopriamo quali sono gli integratori più richiesti e perché la loro domanda cresce in questo periodo dell’anno.

Tra luglio e settembre si vende la metà degli integratori del totale annuo. I più acquistati sono quelli a base di magnesio e potassio... 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Integratori, arriva l'estate e le vendite decollano: ecco quali sono i più richiesti

Ne parlano su altre fonti

Integratori&Salute: vendite, sali minerali e vitamine al top dopo i probiotici. Il picco in estate. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L'estate spinge i consumi di integratori: ecco i più venduti - Nel 2024 sali minerali e vitamine sono stati la seconda e la terza categoria di integratori più utilizzati in Italia, subito dopo i probiotici. In particolare, le vendite di integratori a base di sali ... 🔗Come scrive msn.com

Estate, integratori a base di vitamine e sali minerali: vendite a +4,2% e +6,7% a valore nel 2024 - Svettano magnesio e potassio, per 3,1 milioni di confezioni acquistate (+0,4%). Seguono gli integratori a base di ferro, con 1 milione di confezioni (+5,8%) ... 🔗Si legge su repubblica.it

Boom degli integratori: +60% di vendite rispetto a 10 anni fa - Dati record per il mercato degli integratori: +60% di vendite rispetto a 10 anni fa. In forte crescita vitamine e anti insonnia La ricerca e il mantenimento del benessere fisico e mentale sono ... 🔗Come scrive corrierenazionale.it

E’ ora di mettersi in forma: arriva presto l’estate e la prova costume (italiano)