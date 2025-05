Insegnante aggredita Il racconto del testimone | Sono corso a salvarla Si muovono gli avvocati

Un gesto eroico ha fatto la differenza in un drammatico episodio: un giovane ha raccontato come, sentendo le grida di una professoressa aggredita dal suo ex compagno, sia corso in suo soccorso. Insieme ad altri giovani, ha affrontato la situazione, dimostrando coraggio e solidarietĂ . Ora, la vicenda si sposta nel campo legale, con avvocati pronti a intervenire per tutelare la vittima.

"Ho sentito le sue grida mentre ero a lavoro. Urlava e chiedeva aiuto. Così sono corso da lei per salvarla". Sono le parole di Mustafa, il ragazzo di 25 anni che – assieme ad altri due ventenni di origine nordafricana – ha salvato una professoressa di 52 anni dall’aggressione del suo ex compagno. Il fatto risale alla mattina di martedì 20 maggio ed è avvenuto nel parcheggio del centro commerciale Parco di Prato. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, proprio l’intervento dei tre passanti ha evitato che la vittima venisse soffocata e accoltellata dal suo ex compagno. L’episodio si è verificato intorno alle 9, in una zona frequentata da molte persone... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Insegnante aggredita. Il racconto del testimone: "Sono corso a salvarla". Si muovono gli avvocati

