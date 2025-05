INPS stipendi e mercato del lavoro | salari bassi e occupazione precaria per milioni di italiani

L'analisi dei dati INPS rivela una realtà preoccupante per il mercato del lavoro italiano, con milioni di lavoratori alle prese con salari striminziti e forme di occupazione precaria. Contrariamente alle aspettative di crescita salariale e stabilità lavorativa, circa 6,2 milioni di dipendenti del settore privato guadagnano meno di 15.000 euro lordi annui, puntando a una riflessione approfondita sui temi dell'occupazione e delle retribuzioni nel Paese.

Un’analisi approfondita dei più recenti dati pubblicati dall’INPS smentisce la percezione diffusa di una crescita dei salari e di una maggiore stabilità lavorativa in Italia. Secondo il rapporto, circa 6,2 milioni di lavoratori del settore privato percepiscono meno di 15mila euro lordi all’anno, equivalenti a poco più di 1.000 euro netti al mese. Questa fascia . INPS, stipendi e mercato del lavoro: salari bassi e occupazione precaria per milioni di italiani Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

