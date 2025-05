Inps ricevimento utenti da via degli Orti | Nei locali di via Laurana gli ambulatori per l' invalidità civile

A partire dal 29 maggio, la direzione provinciale INPS di Palermo annuncia il trasferimento del ricevimento utenti da via Laurana a via degli Orti. Gli ambulatori dedicati all'invalidità civile continueranno a offrire assistenza nel consueto orario, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Questo cambiamento fa parte delle iniziative legate alla Riforma della disabilità, mirate a migliorare i servizi offerti.

La direzione provinciale Inps di Palermo comunica che a partire da giovedì 29 maggio l’utenza sarà ricevuta, secondo le consuete modalità - dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 - nei locali di via degli Orti, anziché in quelli di via Laurana. Dossier Riforma della disabilità, per le... 🔗 Leggi su Palermotoday.it