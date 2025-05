Inondazioni a Mumbai il viaggio in metro è decisamente bagnato

Le forti piogge monsoniche che hanno colpito Mumbai hanno causato gravi disagi, paralizzando la città in vari aspetti della vita quotidiana. Tra le conseguenze più evidenti, il viaggio in metro si trasforma in un'esperienza inaspettatamente bagnata, svelando le fragilità del sistema di trasporto pubblico di fronte a eventi meteorologici estremi. Scopriamo come le inondazioni stanno impattando la mobilità e la vita dei cittadini mumbaiti.

Le forti piogge monsoniche che si sono abbattute, in anticipo, su Mumbai hanno messo in ginocchio la città. Tra i tanti disagi dovuti al maltempo anche quello di un viaggio in metro decisamente bagnato... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inondazioni a Mumbai, il viaggio in metro è decisamente bagnato

Ne parlano su altre fonti

Inondazioni in Cina. Diga a rischio crollo nello Henan - Inondazioni in Cina. Falla di una ventina di metri in una diga nella provincia dell'Henan. L'esercito invia le squadre speciali: "Potrebbe crollare da un momento all'altro". Oltre 10 vittime a ... 🔗Segnala it.euronews.com

Dam overflowing at Royal palms Goregaon Mumbai