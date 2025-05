Nel cuore della transizione energetica, il progetto di produzione di idrogeno ed energia rinnovabile a Falconara rappresenta un passo significativo verso l'innovazione sostenibile. L'amministratore delegato di Renco, Giovanni Rubini, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa durante una presentazione a Pesaro, evidenziando l'impegno dell'azienda per un futuro piĂą green e responsabile.

Il "progetto per la produzione di idrogeno ed energia rinnovabile a Falconara", parole dell’amministratore delegato di Renco Giovanni Rubini, "segna il nostro impegno nella transizione energetica e nell’innovazione sostenibile". Le ha pronunciate nei giorni scorsi, nella sede di Pesaro, alla presentazione del bilancio 2024. Come noto, l’azienda realizzerĂ l’impianto per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno verde nell’area dell’ex Montedison. E quel progetto è stato citato al pari di altri investimenti recentemente avviati, "come la riqualificazione urbana a Cortina d’Ampezzo, che trasformerĂ l’ex stazione ferroviaria in una nuova piazza urbana che coniuga modernitĂ e tradizione" e "il progetto per la costruzione ad Atene, per il cliente Microsoft, di un data center in JV con l’impresa greca Terna Renco è leader della JV"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it