Inizio giugno in Val Tartano | due eventi tra arte e natura

All'inizio di giugno, la Val Tartano ospita due eventi che celebrano l'armonia tra arte e natura, unendo le diverse espressioni culturali che caratterizzano questo affascinante territorio montano. "Kids meet Alps" il 1° giugno e "Bosco e prato", offrono l'opportunità di esplorare il patrimonio materiale e immateriale della zona, collegando passato, presente e futuro in un'esperienza indimenticabile.

La cultura in montagna ha più espressioni, è spesso concreta ed unisce come una linea ininterrotta passato, presente e futuro. Il mese di giugno in Val Tartano inizia con due eventi per toccare con mano questo patrimonio materiale e immateriale: Kids meet Alps (domenica 1) e "Bosco e prato"

