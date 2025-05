Iniziative per il referendum | in programma una lezione e un dibattito sui temi

In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, mercoledì 28 maggio alle 18, piazza Trento Trieste ospiterà una lezione dedicata ai temi della cittadinanza. L'evento, parte di una serie di iniziative per informare la cittadinanza, sarà condotto da Alessandra Annoni, esperta in Diritto europeo dell'immigrazione, e offrirà spunti di riflessione e dibattito sui diritti e doveri dei cittadini.

