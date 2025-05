Iniziano i lavori per la Garsienda e scatta l' allerta evacuazione ma è un errore

Hanno avuto inizio questa mattina i lavori di restauro della Torre Garisenda, con un sopralluogo di tecnici e vigili del fuoco. Tuttavia, un errore ha causato l'attivazione della sirena di evacuazione, creando confusione tra i residenti. Fortunatamente, l'allerta si è rivelata infondata, ma ha messo in luce l'importanza di una comunicazione chiara durante le operazioni di restauro di monumenti storici.

