Inghilterra torna la corsa del Rolling cheese | giù dalla collina dietro una forma di formaggio

Il Rolling Cheese di Coopers Hill, in Gloucestershire, riaccende la sua frizzante tradizione: ogni anno, temerari atleti si sfidano in una corsa adrenalinica giù per la collina, inseguendo una forma di formaggio Double Gloucester. Tra acrobazie e cadute spettacolari, questa singolare competizione attira migliaia di appassionati pronti a divertirsi e a vivere un'esperienza unica.

A Coopers Hill, nel Gloucestershire, in Inghilterra, si è rinnovata la bizzarra e adrenalinica tradizione del Rolling Cheese. Ogni anno, centinaia di coraggiosi (e incoscienti) "atleti" si lanciano giù da una collina inseguendo una forma di formaggio Double Gloucester. Tra ruzzoloni, cadute spettacolari e qualche infortunio, ogni anno l'evento attira folle di curiosi e appassionati...

