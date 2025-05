Infrastrutture la rassicurazione di Aricò | Nessun taglio in Sicilia

L’assessore Aricò rassicura la Sicilia: nessun taglio alle risorse per le infrastrutture viarie e ferroviarie. Attualmente, non ci sono provvedimenti statali che compromettono questi fondi. In caso di proposte di riduzione, il governo Schifani è pronto a intervenire per tutelare la mobilità e garantire lo sviluppo infrastrutturale dell'Isola.