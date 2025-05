Infortunio per Van Der Poel | in dubbio il Giro del Delfinato e il Tour de France

Mathieu Van Der Poel si trova in una situazione precaria dopo un infortunio subito in una gara di mountain bike. Con il Giro del Delfinato e il Tour de France 2025 all'orizzonte, il ciclista olandese teme per la sua partecipazione alle prossime competizioni di alto livello. La doppia caduta mette a rischio i suoi ambiziosi obiettivi di stagione, creando un clima di incertezza attorno al suo stato di forma.

Roma, 26 maggio 2025 - La stagione delle Classiche sembra già lontana, così come lo è all'apparenza il Tour de France 2025: eppure, Mathieu Van Der Poel comincia a tremare in vista dei suoi prossimi obiettivi di stagione. Colpa di una doppia caduta occorsa durante una gara dell'amata mountain bike. Le condizioni di Van Der Poel. Dopo aver fatto incetta di vittorie in primavera, spartendosi di fatto il bottino con Tadej Pogacar, l'olandese si era preso una meritata pausa dalla strada per dedicarsi a quella che è forse la disciplina preferita di un corridore notoriamente forte su ogni superficie... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Infortunio per Van Der Poel: in dubbio il Giro del Delfinato e il Tour de France

