Infiltrazioni criminali in Umbria | spaccio diviso su base etnica ma dietro ci sono le mafie

L'Umbria, centro nevralgico d'Italia, si rivela vulnerabile alle infiltrazioni della criminalità organizzata, con attività illecite che spaziano dallo spaccio di droga, spesso segmentato su base etnica, al riciclaggio di denaro. La regione, strategicamente posizionata, attira l'attenzione di mafie pronte a sfruttare le opportunità offerte dai cantieri della ricostruzione post-sisma e dai progetti in corso, evidenziando la necessità di un'attenta vigilanza.

L'Umbria si conferme, per la sua posizione geografica centrale, un territorio esposto a infiltrazioni della criminalità organizzata, che siano attività legato allo spaccio di droga, di riciclaggio di denaro sporco o per gli appetibili cantieri della ricostruzione post-sisma o dei progetti...

La percezione della criminalità in Umbria