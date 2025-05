Industria Meloni Il nodo del costo dell’energia è il più urgente

L'industria italiana dei meloni affronta sfide significative, con il costo dell'energia al centro del dibattito. Il presidente del Consorzio ha evidenziato l'urgenza di affrontare problemi strutturali per promuovere il messaggio del "Make in Italy", sottolineando la necessità di strategie efficaci per sostenere il settore e garantire la competitività nel mercato globale.

ROMA (ITALPRESS) – "Il messaggio che vogliamo lanciare è 'Make in Italy'. C'è ancora molto da lavorare, ci sono dei problemi strutturali che bisogna avere il coraggio di affrontare, la questione più urgente, dal mio punto di vista, è il nodo del costo dell'energia". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Confindustria a Bologna. "E' evidente che cercando di tamponare spendendo soldi pubblici non può essere la soluzione – ha aggiunto – e per questo abbiamo accompagnato le risorse con diversi interventi".

