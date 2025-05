Indagini Ue su piattaforme per adulti online | nel mirino Pornhub e altri tre siti | Bruxelles | Proteggere i minori

La Commissione Europea ha avviato indagini su Pornhub e altre tre piattaforme per adulti online, sospettando violazioni del Digital Services Act in materia di protezione dei minori. L'iniziativa mira a garantire che i contenuti online siano sicuri e accessibili solo a un pubblico adulto, evidenziando l'importanza di salvaguardare i più giovani in un ambiente digitale sempre più permeabile.

La Commissione europea sospetta che abbiano violato il Digital service act sulla tutela dei più piccoli... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Indagini Ue su piattaforme per adulti online: nel mirino Pornhub e altri tre siti | Bruxelles: "Proteggere i minori"

