Indagini a Garlasco | nuove impronte contaminate e controversie su Sempio e Stasi

Nel corso delle recenti indagini a Garlasco, il RIS di Parma ha scoperto sessanta impronte contaminate all'interno di una villetta in via Pascoli, utilizzando tecniche avanzate di raccolta. Questa scoperta riaccende le controversie riguardanti i casi di Sempio e Stasi, portando nuove notizie su un'indagine già complessa e carica di tensioni. L'analisi di queste tracce potrebbe avere implicazioni significative per l'evoluzione del caso.

Nel corso delle recenti indagini a Garlasco, il Ris di Parma ha recuperato sessanta impronte all'interno della villetta in via Pascoli utilizzando polveri e adesivi mirati. Tali tracce, raccolte con l'intento di evidenziare e rimuovere residui, sono state catalogate come soggette a un alto rischio di contaminazione ed emergono come nuovo elemento probatorio nell'inchiesta della.

