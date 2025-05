Incontro sul Backgammon al Circolo Zenzero

Scopri il fascino senza tempo del Backgammon al Circolo Zenzero! Sabato 31 maggio, a partire dalle 14:00, partecipa alla presentazione di un gioco che affonda le radici nella Persia di 5.000 anni fa. Un'opportunità imperdibile per socializzare, stimolare la mente e trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento! Unisciti a noi in Via Torti 35 per un evento da non perdere.