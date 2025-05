Incontro De Laurentiis – Conte il tecnico è tornato a Napoli | IL VIDEO

Antonio Conte è tornato a Napoli dopo un incontro con Aurelio De Laurentiis a Roma, suscitando quindi grande interesse. Dopo la vittoria dello scudetto contro il Cagliari, il club si concentra ora sul futuro del tecnico, con nuovi sviluppi che potrebbero ridefinire la sua avventura partenopea. Scopri i dettagli di questo incontro e le prospettive che si aprono per il Napoli.

Dopo l’incontro con Aurelio De Laurentiis a Roma, di fatto, Antonio Conte è tornato a Napoli. Dopo lo scudetto vinto venerdì scorso con il successo rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari, di fatto, in casa Napoli si è molto focalizzati sul futuro di Antonio Conte. Quest’ultimo, infatti, potrebbe lasciare la panchina azzurra per fare ritorno alla sua casa madre, ovvero la Juventus. Tuttavia, almeno come riportato da ‘Sky Sport’, l’incontro di oggi con Aurelio De Laurentiis ha portato ad Antonio Conte ad alcune riflessioni. Nei prossimi giorni, di fatto, si saprà finalmente se il tecnico salentino lascerà o meno il Napoli... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Incontro De Laurentiis – Conte, il tecnico è tornato a Napoli: IL VIDEO

