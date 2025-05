Incidente tra mezzo pesante e trattore | morto un 49enne

Un tragico incidente ha scosso Buccino oggi, con la morte di un 49enne alla guida di un trattore, coinvolto in uno scontro con un mezzo pesante sulla Strada Regionale 407. L'intervento tempestivo dei sanitari del 118 e dei carabinieri non ha potuto salvare la vita dell'uomo. La comunità esprime profondo cordoglio per la perdita di una vita in un evento così drammatico.

Tragico incidente, oggi, a Buccino. Nello scontro tra un mezzo pesante e un trattore lungo la Strada Regionale 407 ha perso la vita un 49enne del posto che era alla guida del mezzo agricolo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri.

