Incidente tra auto e moto a Sala Consilina | ferito il centauro si indaga

Un grave incidente si è verificato oggi poco prima delle 19 a Sala Consilina, nella frazione di Trinità, coinvolgendo un'auto e una moto. Il giovane motociclista, originario della Val d'Agri, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Polla. Gli agenti sono intervenuti sul luogo per avviare le indagini e fare luce sulla dinamica dell'incidente.

Brutto incidente, poco prima delle 19 di oggi, a Sala Consilina nella frazione di Trinità. L'impatto si è registrato tra un'auto e una moto guidata da un giovane valdianese, trasportato d'urgenza all'ospedale di Polla dal personale del 118. Sul posto, per ricostruire l'accaduto, gli agenti...

