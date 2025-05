Incidente sulla Strada provinciale 54 al San Paolo | traffico e code

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 27 maggio sulla strada provinciale 54 al San Paolo, causando traffico e code in direzione di Bitonto. La Polizia Locale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso. Si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 27 maggio sulla strada provinciale 54 che collega la zona San Paolo a Bitonto, in prossimità del semaforo con l'ex cinema Ciaki. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi. Segnalate code e rallentamenti. Si consiglia di scegliere percorsi...

